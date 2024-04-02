МИД Индии: санкции против РФ наносят ущерб индийской отрасли огранки алмазов

Санкции стран Евросоюза и G7 на импорт российских алмазов, которые вступили в силу с марта, ударили по алмазной промышленности Индии, заявил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар.
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