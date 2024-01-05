Байден раскритиковал Трампа за то, что тот восхищался Путиным

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден обрушился с критическими утверждениями на своего предшественника на занимаемом посту Дональда Трампа из-за того, что тот множество раз оказывался восхищён действиями своего коллеги из Российской Федерации Владимира Путина.