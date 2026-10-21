Министерство спорта России признало лазерный бой официальным видом спорта. Федерация успешно прошла аккредитацию, что позволит проводить турниры по установленным правилам.
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