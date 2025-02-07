Какие топ продуктов для тех, кто хочет прожить 100 лет

Когда речь идет о выборе правильной диеты, многие сталкиваются с множеством противоречий. Одни отказываются от мяса, другие – от овощей, предпочитая фрукты как естественную пищу, а третьи придерживаются белковой диеты, утверждая, что мясо и рыба – залог здоровья.
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