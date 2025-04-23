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"Не зря называют барчонком": Почему сына Юрия Никулина считают "предателем Родины"?

"Не зря называют барчонком": Почему сына Юрия Никулина считают "предателем Родины"?

Максим Никулин. Фото: Roman Naumov/Globallookpress Почему сына Юрия Никулина считают "предателем Родины"? В чём провинился наследник легендарного актёра? Писательница отметила: "Не зря называют барчонком".

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Но вообще-то он его таким и воспитал;  и старший Никулин умер, когда этот был уже взрослым   сформировавшимся человеком. Старшего коллеги тоже недолюбливали, потому что умел дружить с кем надо.
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2 час.
Федор Родников
Ю.В.Никулин несмотря на заслуги в ВОВ сволочь была преизрядная и лез без мыла в жопу всем властьимущим.
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2 час.
сергей дружкин
а это он взял пример с российских чиновников!какой пример показывают нам российские чиновники?
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34 мин.
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