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Правда или фейк: тест по самым громким новостям 2022 года

Правда или фейк: тест по самым громким новостям 2022 года

Минувший 2022 год был разным — шокирующим, сплочающим, непредсказуемым. Такими же были и новости. С помощью теста от Тульской службы новостей предлагаем проверить, насколько внимательно Вы ориентируйтесь в новостной повестке последнего года.

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