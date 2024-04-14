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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабиков о подготовке к следующему сезону: «В таких командах, которые существуют на данный момент, точно не буду тренироваться»

– В спринте в Мурманске двое из вашей небольшой команды оказались в топ-6. Как будете дальше работать? – Я очень рад за парней, что они в топ-6.

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