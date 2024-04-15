Schneider Electric надеется заработать на буме ЦОД и инвестирует $140 млн в производст...

Schneider Electric надеется заработать на буме ЦОД и инвестирует $140 млн в производство электрооборудования на территории СШАКомпания Schneider Electric намерена вложить $140 млн в создание производственных мощностей в США в течение 2024 года.
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