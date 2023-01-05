«Динамо» возьмет на 1-й сбор Майсторовича, Александрова и Бокова

Ряд молодых игроков будут работать с «Динамо» на первом сборе в ОАЭ с 12 по 22 января. Из «Динамо-2» бело-голубые пригласили полузащитников — 20-летнего Максима Александрова и 18-летнего Ивана Зазвонкина, а также 17-летнего форварда Дениса Бокова.