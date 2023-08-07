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Русские сами наказывают мигрантов, угрожающих женщинам и детям

Русские сами наказывают мигрантов, угрожающих женщинам и детям

Царьград ФОТО: VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS Мигранты в Гольяново держат в страхе весь район.

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Комментарии
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Вячеслав Бареев
Возможно и так , но возможно и кто-то пытается дестабилизировать обстановку в России .
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1 час.
Александр
Абсолютно правы.Тема раскачивается искусственно.
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1 час.
Игорь Саранцев
Тема раскачивается искусственно.... Вот только наглеют мигранты и ножиками машут очень даже шустро и без всяких &quot;раскачиваний&quot;.
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50 мин.

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