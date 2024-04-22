Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 22 апреля

Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов, согласно данным сервиса «Яндекс Пробки». По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Левобережный, Ховрино), на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на северо-востоке (в районе Лосиноостровский).