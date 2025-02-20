Правоохранительные органы в районе «Нефтебазы» нашли у местного жителя почти грамм наркотика

В суд направлено уголовное дело В Смоленске завершилось расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении синтетического наркотика.
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