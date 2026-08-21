Сати Казанова: «Я чувствую, что нахожусь на своем месте»

Певица даст концерт «SATI ETHNICA» в Зеленом театре ВДНХ. Предоставлено пресс-службой Сати КазановойНакануне большого концерта, который состоится 30 августа в Зеленом театре ВДНХ, певица дала интервью, в котором рассказала о материнстве и о том, что изменилось в ее творчестве.