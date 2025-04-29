В Башкирии спасли малыша с редким синдромом «ошпаренной кожи»

В Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) в Уфе успешно провели лечение ребёнка, страдающего редким и тяжёлым заболеванием — буллёзным эпидермальным некролизом, также известным как синдром Лайелла.
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