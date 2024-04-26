Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Весеннюю охоту надо отменить вообще. Птицы прилетают за многие тысячи километров истощенные , им надо гнездиться и пт...В Архангельской о...
  • Юрий кокин
    На подъёмник на Суре разве можно что-то поймать?61-летнего рыбака...
  • life style
    Надо транслировать эти дебаты по всем каналам под рубрикой "Смех лечит"Трамп вызвал на д...

Каршеринг "Делимобиль" увеличил автопарк на 34% в I квартале 2024 года

Каршеринг "Делимобиль" увеличил автопарк на 34% в I квартале 2024 года

На конец первого квартала текущего года количество автомобилей, эксплуатируемых каршеринговым сервисом “Делимобиль”, достигло 26,8 тысячи единиц, что показывает увеличение на 34% по сравнению с предыдущим годом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх