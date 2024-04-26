Каршеринг "Делимобиль" увеличил автопарк на 34% в I квартале 2024 года

На конец первого квартала текущего года количество автомобилей, эксплуатируемых каршеринговым сервисом “Делимобиль”, достигло 26,8 тысячи единиц, что показывает увеличение на 34% по сравнению с предыдущим годом.
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