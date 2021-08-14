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Представители Правкомиссии по ликвидации ЧС оценили защиту от огня населенных пунктов Намского района Якутии

Представители Правкомиссии по ликвидации ЧС оценили защиту от огня населенных пунктов Намского района Якутии

14 августа в рамках рабочей поездки в Р. Саха (Якутия) представители Правительственной комиссии по ликвидации ЧС посетили населенные пункты Фрунзе и Ергелех Намского района, где в непосредственной близости к ним действуют природные пожары.

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