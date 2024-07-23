Размер выплат по уходу за детьми-инвалидами предлагают уравнять

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей для всех лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
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