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Парламентская газета

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Размер выплат по уходу за детьми-инвалидами предлагают уравнять

Размер выплат по уходу за детьми-инвалидами предлагают уравнять

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей для всех лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

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