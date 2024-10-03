Девятьсот предложений поступило для «собачьего» закона для Санкт-Петербурга

После первого чтения документ доработают с учетом пожеланий горожан Петербургское Заксобрание готово к принятию одного из самых сложных законопроектов 2024 года – о дополнительных требованиях к содержанию собак в Санкт-Петербурге.
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