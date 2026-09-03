🚨 Жуткое ДТП на трассе «Таврида». Грузовик врезался в легковушку, погибли два человека 47-летний водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся автомобилем ВАЗ под управлением 25-летнего мужчины.
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