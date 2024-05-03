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Джордж Расселл: «Буду рад приходу Ферстаппена в «Мерседес» – я хочу бороться с лучшими»

Расселл высказал свое мнение о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес». Пилот немецкой команды отметил, что после почти трех лет выступлений с Льюисом Хэмилтоном готов бороться с абсолютно любым гонщиком, который станет его напарником по «Мерседесу».

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