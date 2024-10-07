Советник главы Крыма опроверг введение режима техногенного ЧП из-за пожара в Феодосиии

По информации отдела по вопросам ГО и ЧС администрации города Феодосии, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера<strong>Советник главы Крыма Олег Крючков <a href="https://t.
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