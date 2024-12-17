АТОР назвала отказ Турецких отелей от all inclusive катастрофическим шагом

Заместитель председателя Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отметил, что если Турция решит отказаться от практики «все включено» в своих гостиницах, это может нанести серьезный удар по туристической отрасли страны.
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