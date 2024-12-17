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АТОР назвала отказ Турецких отелей от all inclusive катастрофическим шагом

АТОР назвала отказ Турецких отелей от all inclusive катастрофическим шагом

Заместитель председателя Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отметил, что если Турция решит отказаться от практики «все включено» в своих гостиницах, это может нанести серьезный удар по туристической отрасли страны.

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