С улиц Казани вывезли 7,4 тыс. тонн снега

Снегопад в Татарстане не прекратится в ближайшие сутки, сообщили Вестям в Гидромецентре республики. Метет в Казани целый день, коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме, не везде хватает дворников, и не везде жильцы создают условия для труда.