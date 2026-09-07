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Крестный ход в Петербурге 12 сентября: программа и маршрут шествия с мощами Александра Невского и Дмитрия Донского

Крестный ход в Петербурге 12 сентября: программа и маршрут шествия с мощами Александра Невского и Дмитрия Донского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября, ФедералПресс. 12 сентября в Северной столице пройдет общегородской крестный ход в честь дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

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