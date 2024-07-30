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ДЕРЖАВА.

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Два «котла» для ВСУ. Наступление на Покровск грозит украинцам катастрофой

Два «котла» для ВСУ. Наступление на Покровск грозит украинцам катастрофой

Два «котла» для ВСУ. Вчера 4,5K прочитали Российская армия уверенно движется вперед, перемалывая украинские формирования в взводных и ротных опорных пунктах, которые пытаются задержать штурмовые части ВС РФ.

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