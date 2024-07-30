Два «котла» для ВСУ. Наступление на Покровск грозит украинцам катастрофой

Два «котла» для ВСУ. Вчера 4,5K прочитали Российская армия уверенно движется вперед, перемалывая украинские формирования в взводных и ротных опорных пунктах, которые пытаются задержать штурмовые части ВС РФ.
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