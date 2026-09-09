ВС РФ поразили дронами танк и автотехнику ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие войск беспилотных систем ВС РФ нанесли удары по танку и автомобильной технике противника между населенными пунктами Слизнево и Курганное Харьковской области.
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