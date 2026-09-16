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«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с эмиратским «Аль-Насром»

«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с эмиратским «Аль-Насром»

Санкт-петербургский «Зенит» и эмиратский «Аль-Наср» (Дубай) заключили однолетнее соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

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