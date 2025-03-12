В Госдуме предложили ввести новые правила для электросамокатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить предложения Следственного комитета РФ по безопасности использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, передает «Парламентская газета».
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