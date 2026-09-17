Муцениеце накормила детей едой с пола: «Никто не знает»

Актриса Агата Муцениеце накормила детей творожной запеканкой, которую уронила на пол. Заснятым на видео инцидентом она поделилась на своей странице в социальной сети.
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