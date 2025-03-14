Разворот рубля. Курсы доллара и евро на 14 марта

Российская валюта символически подорожала к доллару, но продолжает дешеветь к евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 марта 2025 года, составляет 86,6190 рубля (прежнее значение — 86,6204 рубля), официальный курс евро — 94,2559 рубля (предыдущий показатель — 93,9710 рубля).
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