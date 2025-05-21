В Астраханской области с осени введут комендантский час для продажи алкоголя без лицензии

В основном, прижмут так называемые «наливайки». Вчера Дума Астраханской области приняла закон, об ограничении деятельности заведений общественного питания, торгующих алкогольной продукцией в многоквартирных домах.
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