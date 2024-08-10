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Байден объяснил выход из президентской гонки желанием победить Трампа

Байден объяснил выход из президентской гонки желанием победить Трампа

Global Look Press/Consolidated News Photos/Aaron Schwartz - CNP Действующий президент США Джо Байден объяснил свое решение выйти из борьбы за пост главы государства желанием не допустить победы Дональда Трампа на выборах.

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