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МОК ищет возможность допуска незаразных спортсменов с положительным тестом на ковид к соревнованиям Олимпиады-2022 в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) ищет возможности допуска выздоровевших от COVID-19 спортсменов с положительным ПЦР-тестом к соревнованиям.

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