РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 240 подписчиков

Семьи завербованных в ВСУ колумбийцев вышли на протесты в Боготе

Семьи завербованных в ВСУ колумбийцев вышли на протесты в Боготе

Ваш браузер не поддерживает видео. www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov В столице Колумбии начались массовые акции против Украины, в них участвуют члены семей тех, кто поступил на службу в ВСУ, а затем бесследно исчез на передовой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии