Семьи завербованных в ВСУ колумбийцев вышли на протесты в Боготе

Ваш браузер не поддерживает видео. www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov В столице Колумбии начались массовые акции против Украины, в них участвуют члены семей тех, кто поступил на службу в ВСУ, а затем бесследно исчез на передовой.
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