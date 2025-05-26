Цены на электроэнергию для промышленных потребителей проиндексируют дополнительн

Согласно проекту постановления, цены на мощность для 2025 и 2026 годов могут быть увеличены на 15%.Правительство РФ планирует дополнительно проиндексировать цены на электроэнергию для промышленных потребителей в 2025-2026 годах.
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