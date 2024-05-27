💡Часть Симферополя осталась без света на два дня Электричества не будет 27 и 28 мая из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
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💡Часть Симферополя осталась без света на два дня Электричества не будет 27 и 28 мая из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».