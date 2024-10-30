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Часть россиян с жилищным кредитом освободили от НДФЛ

Часть россиян с жилищным кредитом освободили от НДФЛ

Договор на кредит должен быть заключён не позднее 31 декабря 2024 года.фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»--> Президент Владимир Путин подписал закон, который, в частности, освобождает россиян, взявших до 2025 года жилищный кредит, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам.

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