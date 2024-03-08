Авторы MMORPG Embers Adrift умоляют игроков рассказать всем, что у игры есть бесплатн...

Авторы MMORPG Embers Adrift умоляют игроков рассказать всем, что у игры есть бесплатная безлимитная версияНа прошлой неделе MMORPG Embers Adrift предложила постоянную бесплатную пробную версию с неограниченным доступом ко всему игровому контенту, за исключением ключевых социальных функций, таких как каналы чата и торговля.
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