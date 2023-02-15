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В ДНР сообщили об ударе по Макеевке американской ракетой HARM

В ДНР сообщили об ударе по Макеевке американской ракетой HARM

Украинские войска использовали американскую ракету AGM-88 HARM для удара по Макеевке в ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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