В ДНР сообщили об ударе по Макеевке американской ракетой HARM

Украинские войска использовали американскую ракету AGM-88 HARM для удара по Макеевке в ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские войска использовали американскую ракету AGM-88 HARM для удара по Макеевке в ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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