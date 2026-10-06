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ИА Регнум

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Минобороны показало кадры поражения радиолокационных станций ВСУ на Украине

Минобороны показало кадры поражения радиолокационных станций ВСУ на Украине

Минобороны России 6 октября показало кадры поражения радиолокационных станций ВСУ на Украине. / Источник: © Минобороны РоссииНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.

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