Савёловский посад
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Савёловский посад

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Свежие комментарии

  • Сергей О
    Охереть вот это новость хотелось бы как можно больше подробностей имена фамилии героев блядь писать больше не о чем и...Возле дома на Пол...

Пункты вакцинации от бешенства будут работать на Бутырской, Верхней Масловке и Башиловской

По пятнадцати адресам в САО развернут работу мобильные пункты вакцинации животных от бешенства. По информации Комитета ветеринарии города Москвы, автомобили ветслужбы приедут в жилые кварталы, а также к собачьей площадке на Онежской улице.

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