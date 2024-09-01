Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Я не общаюсь с родителями, потому что они украли мое наследство. Или я слишком жадная?

Я не общаюсь с родителями, потому что они украли мое наследство. Или я слишком жадная?

Деньги могут разрушать семьи, особенно когда речь о больших суммах. И иногда это становится такой себе семейной травмой, передающейся по наследству - что грозит семье из этой истории, в которой не все согласны с тем, кто прав, а кто виноват.

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