Новый Porsche Macan EV избавляется от камуфляжа на очередных тестах: опубликованы «свежие» фотографии

На последней серии шпионских фотографий долгожданный электрический Porsche Macan EV 2024 практически вышел из «камуфляжного кокона», предоставив автолюбителям взгляд на то, какие обновления получит эта модель.
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