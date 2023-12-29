Бочкарёв: Во втором вестибюле станции «Рижская» БКЛ метро финиширует подготовка к строительству эскалаторного хода

Строители приступили к сооружению форшахты Подготовительные работы к строительству эскалаторного хода второго вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро уже завершены, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.
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