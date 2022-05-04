Эффект домино: все больше стран ЕС хотят для себя исключений при введении эмбарго на импорт российской нефти

Европейские официальные лица продолжают работу над новым пакетом санкций против России, но некоторые страны – члены Евросоюза отказываются от поспешного вступления в силу нефтяного эмбарго.
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