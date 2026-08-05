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Пушков объяснил отказ США предоставить Киеву ракеты Patriot страхом

В ночь со среды на четверг сенатор Алексей Пушков высказался по поводу недавних действий властей Соединённых Штатов Америки, усмотрев в их решении относительно ракет Patriot для Вооружённых сил киевского режима признаки внутренних опасений Вашингтона.

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