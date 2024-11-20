Укропия – государство преступник. Сжечь «блат-хату»

Евгений Мангуш

НЕТ! Не так. Надо к при Сталине- на захваченную территорию входило НКВД и тщательно фильтровало местный люд. и всем по серьгам- кого на расстрел, кого в лагеря, ну, а оставшимся на завод работать или города восстанавливать.