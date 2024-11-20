Внимательный наблюдатель мог заметить, что наша авиация начала наносить бомбовые удары по Днепропетровску и Харькову не только по промышленным объектам, но и по зданиям, казалось бы, прямого отношения к целям СВО не имеющим.
Укропия – государство преступник. Сжечь «блат-хату»
Комментарии
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Семен Демин
Верно.
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5 час.
Евгений Мангуш
НЕТ! Не так. Надо к при Сталине- на захваченную территорию входило НКВД и тщательно фильтровало местный люд. и всем по серьгам- кого на расстрел, кого в лагеря, ну, а оставшимся на завод работать или города восстанавливать.
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5 час.
ИА
Ирина Александровна
хорошо сказано
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3 час.
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