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Барнаульская горэлектросеть стала лауреатом регионального конкурса "Лучшая услуга"

Барнаульская горэлектросеть стала лауреатом регионального конкурса "Лучшая услуга"

Победа дает возможность представить компанию на федеральном этапе всероссийского конкурса Барнаульская горэлектросеть (БГЭС) удостоена звания лауреата в номинации "Комплексное очно‑заочное обслуживание абонентов" по итогам конкурса качества "Лучшая услуга 2026 года".

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