Барнаульская горэлектросеть стала лауреатом регионального конкурса "Лучшая услуга"

Победа дает возможность представить компанию на федеральном этапе всероссийского конкурса Барнаульская горэлектросеть (БГЭС) удостоена звания лауреата в номинации "Комплексное очно‑заочное обслуживание абонентов" по итогам конкурса качества "Лучшая услуга 2026 года".
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