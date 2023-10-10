Путин в отличной форме. Россия отлично справляется – американский международник 

Лев Добрый

Пиндо-сранцы США ни как не могут понять, что президент Путин спортсмен, тем более самбист, какое может быть свержение! Вы лучше следите за дряхлым стариком Джо, скоро Трамп будет рвать его и его барыгу сына на части👀👍😜👈