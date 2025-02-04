В районе города Часов Яр зафиксировали массовую эвакуацию раненых солдат ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии